هيئة البث الاسرائيلية: انتشار الأوبئة في غزة تشكل تهديدا صحيا لإسرائيل

أعرب أطباء إسرائيليون عن قلقهم من انتقال الأوبئة المنتشرة في قطاع غزة جراء الحرب إلى داخل إسرائيل.

ونقلت هيئة البث العبرية (رسمية)، اليوم الاثنين، عن تقرير أعده أطباء كبار أن “الأوبئة تنتشر في قطاع غزة نتيجة تدمير البنية التحتية للطاقة والمياه هناك”.

وأوضحت أنه وقّع على التقرير “المثير للقلق” كل من: نقابة أطباء الصحة العامة، وأخصائيين طبيين من المستشفيات والجامعات في إسرائيل.

وحسب البيانات التي جمعتها منظمات دولية تمكنت من دخول قطاع غزة ورصد الأمراض المنتشرة هناك، فإن نحو 312 ألف شخص يعانون من التهاب الجهاز التنفسي الحاد، بالإضافة إلى نحو 220 ألف مريض يعانون من الإسهال الحاد، أكثر من نصفهم من الأطفال دون سن الخامسة.

كما تبين أن هناك نحو 6600 حالة إصابة بالجدري المائي في القطاع، بالإضافة إلى انتشار كبير لالتهاب الكبد الوبائي، حسب ما أفاد به التقرير.

ونقلت الهيئة عن البروفيسور نداف دافيدوفيتش، من نقابة أطباء الصحة العامة، قوله في التقرير إن مياه الصرف الصحي المتدفقة إلى البحر في غزة ستنتقل أيضًا إلى إسرائيل وهناك خطر من أن تلوث شواطئها.

وأضاف دافيدوفيتش أن “الأوبئة لا تعرف حدودًا جغرافية”، محذرًا من “احتمال أن تنقل الحيوانات الأمراض إلى إسرائيل، ومن بين أمور أخرى، فإن البعوض الذي سيبدأ موسمه قريبا يمكنه أن يحمل وينقل الأمراض بين الناس، وبالتالي يسبب العدوى في البلاد”.

وفي السياق، قالت الهيئة العبرية إن الباحثين “أرسلوا التقرير إلى مجلس الوزراء ورئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو)، معتبرين هذا تهديدًا طبيًا، واستراتيجيًا”.

ومطلع مارس/آذار الجاري أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، رصد نحو مليون إصابة بأمراض معدية في القطاع الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، محذرة من التداعيات في ظل غياب الإمكانيات الطبية اللازمة، وداعية الأمم المتحدة إلى “توفير أسباب النجاة” لسكان القطاع.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية بات سكان القطاع لا سيما في محافظتي غزة والشمال في براثن المجاعة، وسط شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني من السكان القطاع، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون، والذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي حربًا مدمّرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت حتى الاثنين 31 ألفًا و112 شهيدًا و72 ألفًا و760 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية.