“وداعًا فلسطين”.. سيناتور أمريكي ينفجر غاضبًا في وجه ناشطين داعمين لغزة (فيديو)

استشاط عضو الكونغرس الأمريكي تشاك فلايشمان غضبًا عندما سأله ناشطون عما إذا كان يدعم الإبادة الجماعية في غزة أم لا.

وظهر فلايشمان في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل، وهو يسير في أحد الممرات وناشطون داعمون لفلسطين يوجهون إليه أسئلة.

وسأله أحد الناشطين قائلًا “لماذا تدعم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والعقاب الجماعي؟ هل تهتم بالأطفال الذين يقتلون في غزة؟”، ليجيب فلايشمان “دعني أوضح لك الأمر، إسرائيل حليفتنا، وستظل دائمًا هي حليفتنا، وهم ليسوا مذنبين بارتكاب الإبادة وسأظل أدعمهم إلى الأبد”.

وحينما أخبره الناشط بالإحصائيات حول مقتل آلاف الأطفال والنساء، رفض السيناتور الأمريكي الاستماع وقال “دعني أخبرك بالإحصائيات، إسرائيل ستظل موجودة. الدولة اليهودية ستظل موجودة دائمًا، هذا أمر الله يفعله ويقرره، وسأظل دائمًا أدعم إسرائيل ويمكنك أن تخبر الفلسطينيين أنني لن أدعمهم أبدًا”.

“سأظل دائمًا أدعم إسرائيل ويمكنك أن تخبر الفلسطينيين”.. السيناتور الأمريكي تشاك فلايشمان ينفجر غاضبًا بوجه ناشطين داعمين لفلسطين. pic.twitter.com/11Ap3pZsGG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 11, 2024

وعندما اتهمه الناشط بدعم الإبادة الجماعية في غزة، أجاب “أقولها في وجهك وداعًا فلسطين؟ سنظل ندعم إسرائيل إلى الأبد، الشعب اليهودي لن يعاني مرة أخرى من الإرهاب الفلسطيني. فليبارك الرب إسرائيل”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت حتى اليوم الاثنين، 31 ألفًا و112 شهيدًا، و72 ألفًا و760 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.