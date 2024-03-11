يطالبونهم بـ”النباح” وقت إحضار الطعام.. سلطات الاحتلال تواصل “التجويع” بحق 9100 أسير

اتهم نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة سياسة التجويع بحق أكثر من 9100 أسير، منهم النساء والأطفال والمرضى، وذلك منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى حلول شهر رمضان.

وقال النادي (غير حكومي) في بيان “إلى جانب ذلك تمارس سلطات الاحتلال سياسة التضييق على الأسرى في ممارسة الشعائر الدينية، ومنها الصلاة ورفع الأذان وقراءة القرآن”.

وأضاف البيان “العديد من السجون وأبرزها ‘النقب’ تمت مصادرة القرآن الكريم من الأسرى في الفترة الأولى بعد العدوان، كما أن الأسرى يواجهون صعوبة في الوضوء بسبب تقليص مدة توفير الماء لهم”.

وأوضح النادي أن “سياسة التجويع تفاقمت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، جراء جملة الإجراءات التي فرضتها، ومنها إغلاق الكانتينا (الدكان) ومصادرة ما تبقى للأسرى من مواد غذائية، إلى جانب تقليص وجبات الطعام وسوء الأكل المقدَّم لهم، الذي أثر على مصيرهم”، وفق البيان.

وقال البيان “سياسة التجويع شكّلت أخطر السياسات التي فرضها الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، إلى جانب عمليات التعذيب والتنكيل التي طالت كل الأسرى والأسيرات وكذلك الأطفال المعتقلون، وسببت لهم مشكلات صحية تحديدًا في الجهاز الهضمي”.

وأشار البيان إلى ما نقله عن الأسرى المفرج عنهم من أن إدارة سجون الاحتلال تطلب من معتقلي غزة “النباح” عند إحضار وجبات الطعام.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، اعتقل جيش الاحتلال 7530 فلسطينيا منهم من أُفرج عنهم وآخرون ما زالوا قيد الاعتقال.

كما صعّد جيش الاحتلال من عمليات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية خلال الفترة ذاتها، التي تسببت في مواجهات مع فلسطينيين، أسفرت عن استشهاد 425 فلسطينيا وإصابة نحو 4700، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.