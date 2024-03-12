احتجاجات تطارد الرئيس الإسرائيلي أثناء زيارته هولندا (فيديو)

احتشد متظاهرون في العاصمة الهولندية أمستردام، الثلاثاء، احتجاجا على استقبال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للمشاركة في افتتاح متحف الهولوكوست (المحرقة) وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأجرت الجزيرة مباشر لقاءات مع عدد من المشاركين الذين تنوعوا بين هولنديين وجنسيات أخرى وعرب.

وقال أحد المتظاهرين من أمام المتحف “عيب على دولة مثل هولندا شعبا وحكومة وملكا أن يستقبلوا هذا المجرم بدلا من أن يسجنوه، وخاصة أن محكمة العدل الدولية موجودة في هذا البلد”.

ووصف متظاهر آخر الرئيس الإسرائيلي بـ”سفاح الدماء والقاتل”، مؤكدا أنه ارتكب إبادة جماعية بحق المدنيين الأبرياء في غزة، لذلك يطالب هو وغيره بخروجه فورا من العاصمة الهولندية.

وقالت متظاهرة هولندية مستاءة من تصرّف حكومة دولتها “اليوم أنا أبكي لأن هذه مدينتي، أحب أن أرى فيها السلام، لا أحب أن أرى فيها المجرمين”.

وشاطرها الرأي هولندي آخر قائلا “من المخجل أن المحرقة حدثت بالتواطؤ مع هولندا، وأن تكون هولندا متورطة مرة أخرى في هذه الإبادة الجماعية”.

وأشارت أخرى إلى الاعتقالات التي تقوم بها الشرطة الهولندية بحق المتظاهرين، موضحة أنه ينبغي اعتقال الرئيس الإسرائيلي وليس هم.

وطالب متظاهرون بزج الرئيس الإسرائيلي في السجن لما قام به من جرائم بحق الأطفال والمدنيين في غزة، قائلين “هذا المجرم مكانه في المحكمة والسجن، ليس هنا”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا للبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية في هولندا بتهمة “الإبادة الجماعية”.