تسجيل صوتي لرئيس الأركان السوداني بعد إعلان السيطرة على مقر الإذاعة والتلفزيون (استمع)

وجّه رئيس الأركان السوداني الفريق أول محمد عثمان الحسين التهنئة لقوات الجيش بعد سيطرتها على مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون بمدينة أم درمان، غربي العاصمة الخرطوم، اليوم الثلاثاء.

وقال القائد السوداني، في تسجيل صوتي نشره الجيش على حسابه في فيسبوك، إن سيطرة الجيش على “ذاكرة الأمة” يمثل تتويجا للجهد المبذول على مدار عشرة أشهر.

وأعلن الجيش السوداني في بيان، الثلاثاء، سيطرته على مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.

وقال الجيش السوداني، في وقت سابق الثلاثاء، إنه دمّر قوة من الدعم السريع حاولت فك طوق أمني يفرضه على محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون.

وفي السياق، تواصلت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في عدد من المحاور بالعاصمة الخرطوم.

وقال شهود عيان للجزيرة مباشر إن الجيش استهدف مواقع للدعم السريع وسط الخرطوم بالمسيّرات. وأظهر مقطع فيديو تصاعد أعمدة دخان وسط الخرطوم جراء استهداف الجيش مواقع للدعم السريع.

وأضافوا أن قوات الدعم السريع قصفت بالمدفعية مواقع للجيش في الخرطوم بحري شمالي العاصمة.