شاهد: حزب الله ينشر لقطات لاستهداف موقع الراهب الإسرائيلي

نشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني، مساء الاثنين، مشاهد من عملية استهداف موقع الراهب التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وفي بيانات منفصلة، أعلن حزب الله استهدافه “ثكنة كيلع” بمنطقة الجولان السوري المحتلة ‏وموقع جل العلام، في حين واصل جيش الاحتلال استهدافه مناطق جنوبي لبنان.

وقال الحزب في بيان إنه نفذ هجوما جويا بـ”4 مسيّرات انقضاضية” على مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع، وأصاب أهدافها بدقة.

وتبعد “ثكنة كيلع” ‌التابعة لجيش الاحتلال في الجولان السوري نحو 15 كليومترا عن الحدود اللبنانية.

وأشار حزب الله في بيان آخر إلى أن مقاتليه استهدفوا ‏موقع جل العلام (قبالة بلدة اللبونة جنوبي لبنان) بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.

وأفاد بأن مقاتليه استهدفوا تجمعا ‏لجنود إسرائيليين في تلة الطيحات (قبالة بلدة ميس الجبل اللبنانية) بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن تلة حمامص (جنوب) تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي، وأن الطيران الحربي شن غارة على منزل في بلدة الجبين، من دون الإعلان عن ضحايا.