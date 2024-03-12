نتنياهو أمام مؤتمر أيباك: وجود إسرائيل على المحك

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن وجود إسرائيل أصبح “على المحك”، وإنه لا خيار أمام تل أبيب سوى “القضاء” على حركة حماس.

وقال نتنياهو أمام مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) الثلاثاء “وجود إسرائيل على المحك، ولا خيار لنا سوى الانتصار وهو في متناول اليد”.

وهدد نتنياهو باجتياح رفح قائلًا “من أجل كسب الحرب يجب علينا تدمير ما تبقى من كتائب حماس الإرهابية في رفح”.

وانتقد نتنياهو الأمم المتحدة والدول الغربية التي تطالب تل أبيب بوقف إطلاق النار في غزة أو الاتفاق على هدنة مؤقتة، وقال “من المستحيل أن ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ثم نعارضها عندما تمارس هذا الحق”.

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن “الغالبية العظمى” من الشعب الأمريكي تقف مع إسرائيل في حربها على غزة.

كما زعم أن الشعب الإسرائيلي يدعم سياساته، وأن “غالبيته لا يريدون دولة فلسطينية ويرفضون فكرة قيام السلطة الفلسطينية بحكم غزة”.

وتُعَد “أيباك” أكبر منظمات اللوبي اليهودي وأهمه في الولايات المتحدة والعالم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارًا هائلًا للبنية التحتية.