نجاح اختبارات أول غواصة تركية ذاتية القيادة (فيديو)

قالت الشركة إنه يمكن استخدام المركبة في مجالات عسكرية ومدنية.

أعلنت شركة أسيلسان التركية للصناعات الدفاعية نجاح اختبارات الغوص لأول مركبة ذاتية القيادة تحت الماء في تركيا، يُطلَق عليها “درين غوز“.

وذكر بيان للشركة، يوم الاثنين، أنه تم إجراء أول اختبار للغوص للمركبة “درين غوز” التي طورها مهندسو الشركة بنجاح.

وأشار البيان إلى أنه يمكن استخدام المركبة للأغراض العسكرية والمدنية، موضحا أنه يمكن استخدامها في العديد من المجالات مثل الأبحاث تحت الماء والاستطلاع والمراقبة واكتشاف الألغام وتفتيش خطوط الأنابيب وحماية الموانئ والقواعد البحرية.

وذكر البيان أن المركبة “درين غوز” تتميز بالقدرة العالية على المناورة والملاحة الدقيقة بفضل تجهيزها بالبنية التحتية للاتصالات اللاسلكية وتقنيات التصوير البصري والسونار.

وتقول الشركة إنه يمكن للمركبة “درين غوز” العمل على عمق 600 متر.