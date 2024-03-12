سياسة|قطاع غزة

هل يقبل الله صيامنا ونحن تاركون أهل غزة للموت جوعا؟ الداعية هيفاء يونس تجيب (فيديو)

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12/3/2024-|آخر تحديث: 12/3/202411:26 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أجابت الداعية هيفاء يونس، رئيسة مؤسسة “جنة” الخيرية بالولايات المتحدة الأمريكية، عن سؤال تردد كثيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع قدوم شهر رمضان، وهو “هل يقبل الله صيامنا ونحن تاركون أهل غزة للموت جوعًا وقتلًا؟”.

وقالت هيفاء، خلال استضافتها في برنامج “أيام الله” على شاشة الجزيرة مباشر، الثلاثاء، إنه إذا حقق المسلم أحكام الصيام، من إمساك عن المفطرات وتأدية الفروض، فإن صيامه شرعًا صحيح.

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واستدركت “لكن ما هو نوع صيامي؟ وكم أؤجَر على هذا الصيام؟ خاصة عندما أرى هذه المجاعة أمامي”.

وأضافت “الكثير من الناس يغفلون عن أن المعصية تكون حجابًا بين العبد وربه في استجابة الدعاء”، موضحة أنه على المسلم إذا كان يريد نصرة الشعب الفلسطيني أن لا يجعل بينه وبين الله حجابًا حتى يستجاب دعاؤه.

وأشارت إلى أنه من بين أنواع التضامن مع ما يحدث للشعب الفلسطيني في غزة، أن لا يكون المسلم مسرفًا في طعام رمضان، وأن يكون عبدًا شكورًا ومطيعًا وقانتًا لله.

ويتزامن رمضان هذا العام مع عدوان إسرائيلي مدمر على قطاع غزة، خلف حتى الثلاثاء 31184 شهيدًا و72889 مصابًا منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما تسبب الحصار المشدد على قطاع غزة، والتضييق على دخول المساعدات إلى القطاع وخاصة الشمال، في نقص شديد للغذاء والمياه النظيفة، مما أدى إلى إصابة الكثير من المواطنين بالجفاف وسوء التغذية.

المصدر : الجزيرة مباشر