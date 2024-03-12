هل يقبل الله صيامنا ونحن تاركون أهل غزة للموت جوعا؟ الداعية هيفاء يونس تجيب (فيديو)

أجابت الداعية هيفاء يونس، رئيسة مؤسسة “جنة” الخيرية بالولايات المتحدة الأمريكية، عن سؤال تردد كثيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع قدوم شهر رمضان، وهو “هل يقبل الله صيامنا ونحن تاركون أهل غزة للموت جوعًا وقتلًا؟”.

وقالت هيفاء، خلال استضافتها في برنامج “أيام الله” على شاشة الجزيرة مباشر، الثلاثاء، إنه إذا حقق المسلم أحكام الصيام، من إمساك عن المفطرات وتأدية الفروض، فإن صيامه شرعًا صحيح.

واستدركت “لكن ما هو نوع صيامي؟ وكم أؤجَر على هذا الصيام؟ خاصة عندما أرى هذه المجاعة أمامي”.

وأضافت “الكثير من الناس يغفلون عن أن المعصية تكون حجابًا بين العبد وربه في استجابة الدعاء”، موضحة أنه على المسلم إذا كان يريد نصرة الشعب الفلسطيني أن لا يجعل بينه وبين الله حجابًا حتى يستجاب دعاؤه.

هل يقبل الله صيامنا ونحن تاركون أهل #غزة للموت جوعا وقتلا؟ #أيام_الله pic.twitter.com/LASHq8osFn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 12, 2024

وأشارت إلى أنه من بين أنواع التضامن مع ما يحدث للشعب الفلسطيني في غزة، أن لا يكون المسلم مسرفًا في طعام رمضان، وأن يكون عبدًا شكورًا ومطيعًا وقانتًا لله.

ويتزامن رمضان هذا العام مع عدوان إسرائيلي مدمر على قطاع غزة، خلف حتى الثلاثاء 31184 شهيدًا و72889 مصابًا منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما تسبب الحصار المشدد على قطاع غزة، والتضييق على دخول المساعدات إلى القطاع وخاصة الشمال، في نقص شديد للغذاء والمياه النظيفة، مما أدى إلى إصابة الكثير من المواطنين بالجفاف وسوء التغذية.