أونروا: عدد قتلى أطفال غزة يفوق نظراءهم بحروب العالم خلال آخر 4 سنوات

أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني أن عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، أكبر من عدد الأطفال القتلى في حروب العالم خلال 4 سنوات.

جاء ذلك في منشور بحسابه على منصة إكس، أمس الثلاثاء، وصف فيه الإحصائيات المتعلقة بالأطفال الذين قتلتهم إسرائيل في غزة بـ”الصادمة”.

وأوضح لازاريني أن عدد الأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة الذي تستهدفه الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر، يفوق إجمالي عدد الأطفال الذين قُتلوا في حروب العالم خلال السنوات الأربع الماضية.

Staggering. The number of children reported killed in just over 4 months in #Gaza is higher than the number of children killed in 4 years of wars around the world combined.

This war is a war on children. It is a war on their childhood and their future.#ceasefireNow for the… pic.twitter.com/tYwSNHecpy

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) March 12, 2024