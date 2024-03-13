الحوثيون يهاجمون مدمرة أمريكية في البحر الأحمر و”سنتكوم” تطلق النار على مسيّرتين

قال البيان أن المسيّرتين شكلتا تهديدًا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية

قالت القيادة المركزية الأمريكية الوسطى (سنتكوم)، اليوم الأربعاء، إن الحوثيين أطلقوا صاروخًا باليستيًّا قصير المدى من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه المدمرة الأمريكية “يو إس إس لابون” في البحر الأحمر.

واستدركت في بيان عبر منصة إكس أن الصاروخ لم يصب المدمرة، ولم يُبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

March 12 Red Sea Update Between 2:00 a.m. and 4:30 a.m. (Sanaa time) on March 12, Iranian-backed Houthi terrorists fired one close-range ballistic missile from Houthi-controlled areas of Yemen toward USS Laboon in the Red Sea. The missile did not impact the vessel and there were… pic.twitter.com/j5zbl159EG — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2024

إطلاق النار على مسيّرتين

وحسب سنتكوم، استطاعت القيادة المركزية الأمريكية وسفينة تابعة للتحالف إسقاط طائرتين مسيّرتين تم إطلاقهما من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وتدميرهما، وقال البيان إن المسيّرتين شكلتا تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية.

من جانبه، قال مسؤول في هيئة أركان الدفاع اليونانية، اليوم الأربعاء، إن سفينة عسكرية تابعة له تعمل ضمن المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر أطلقت النار على طائرتين مسيّرتين ودفعتهما إلى التراجع.

وتضامنًا مع غزة التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في اليمن، ردًّا على هجماتهم في ممرات ملاحية حيوية للتجارة وسلال الإمدادات الدولية.

ومع تدخل واشنطن ولندن، أعلنت الحوثي أنها باتت تعُد السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتشترط لوقف هجماتها إنهاء الحرب على غزة.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا وكارثة إنسانية غير مسبوقة ومجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتُصر إسرائيل على مواصلة الحرب، رغم مثولها للمرة الأولى منذ قيامها في 1948 أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في حق الفلسطينيين.