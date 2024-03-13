شهيدان و3 جرحى بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة ودراجة جنوبي لبنان (فيديو)

استشهد شخصان أحدهما فلسطيني وأصيب 3 آخرون بجروح، اليوم الأربعاء، في غارة شنتها طائرة إسرائيلية مسيّرة على سيارة ودراجة نارية بمدينة صور جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بسقوط شهيدان و3 جرحى جراء الغارة المعادية التي نفذتها مسيّرة على طريق الحوش جنوب صور.

وفي خبر مقتضب سابق، قالت الوكالة إن الطيران الإسرائيلي المسيّر أغار على طريق الحوش جنوب مدينة صور، مستهدفًا سيارة سياحية ودراجة نارية مما أدى إلى اشتعالهما.

الأقرب إلى صور

وذكرت أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان، مضيفة أن هناك معلومات عن سقوط شهداء. وحسب الوكالة، يُعَد هذا الاعتداء الأقرب إلى مدينة صور، إذ يبعد عنها نحو كيلومترين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف وسط سهل مرجعيون بقذيفتين مدفعيتين، في وقت سابق اليوم، وفق المصدر نفسه.

وتأتي غارة اليوم غداة تبادل للقصف بين حزب الله وإسرائيل التي شنت غارات على منطقة بعلبك، قالت انها استهدفت “مقري قيادة” لحزب الله، وأسفرت عن مقتل مقاتلَين، نعاهما حزب الله.

وأعلن حزب الله من جهته استهداف مواقع اسرائيلية في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل بأكثر من 100 صاروخ.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول، تبادلًا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.​​​​​​​​​​​​​​