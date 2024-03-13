لأول مرة منذ أسابيع.. المساعدات تدخل شمال غزة برا وسط تحذير أممي من مجاعة وشيكة

للمرة الأولى منذ أسابيع، تمكنت فرق الإغاثة الأممية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي من دخول قطاع غزة، أمس الثلاثاء، وإيصال أول قافلة مساعدات إلى شمالي القطاع منذ 20 فبراير/شباط الماضي.

وحسب منشور على منصة إكس، قال برنامج الأغذية العالمي إنه تمكن من تسليم مساعدات غذائية تكفي لنحو 25 ألف شخص في مدينة غزة.

وحذرت المديرة التنفيذية للوكالة سيندي ماكين من أن المجاعة “وشيكة” في غزة، إذا لم يتم إيصال المساعدات يوميًّا وإلى نقاط دخول مباشرة خاصة في شمالي القطاع الذي يقع في قبضة “كارثة إنسانية”، مشددة “نحتاج إلى دخول كل المناطق في غزة عبر الأرض والبحر والجو، ولكن تبقى الطرق البرية أكثر عملية”.

𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 | WFP delivered enough food for 25,000 people to Gaza City early Tuesday in first successful convoy to the north since 20 February. With people in northern #Gaza on the brink of famine, we need deliveries every day + we need entry points directly into the north. pic.twitter.com/RGxymQXlR9 — WFP Media (@WFP_Media) March 12, 2024

السبيل الوحيد لإيصال المساعدات

وأكدت المسؤولة الأممية أن الطرق واستخدام الموانئ والمعابر الحالية هو السبيل الوحيد لإيصال المساعدات إلى غزة بالحجم المطلوب الآن، وقالت “نحتاج إلى دخول 300 شاحنة من المواد الغذائية إلى غزة يوميًّا”.

وخلال مؤتمر صحفي في جنيف، أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يانس لاركيه الحاجة لوصول أي مساعدات إلى غزة من كل الطرق، قائلًا “أي مساعدات تصل إلى القطاع هي محل تقدير كبير، ولكنها ليست بديلًا عن النقل البري للأغذية وغيرها من المساعدات الطارئة”.

اختبار طريق بري جديد

ودخلت 6 شاحنات تحمل مساعدات من برنامج الأغذية العالمي إلى شمالي القطاع عبر طريق بري جديد يطلَق عليه “البوابة 96” ضمن خطة تجريبية محل تقييم من الحكومة الإسرائيلية بدعوى منع وقوع المساعدات في أيدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حسب بيان للجيش الإسرائيلي.

6 humanitarian aid trucks containing aid from the World Food Organization (WFP) entered northern Gaza. This was done as part of a pilot to prevent Hamas from taking over the aid. pic.twitter.com/oN60ppYirm — Israel Defense Forces (@IDF) March 12, 2024

الطريق الجديد “البوابة 96” الذي تستخدمه القافلة الأممية، وفقًا لتعليمات الحكومة الإسرائيلية، يقسم الشريط الساحلي جنوب مدينة غزة على طول ممر بين الشرق والغرب تحتله القوات الإسرائيلية منذ بدء الحرب على القطاع قبل أكثر من خمسة أشهر.

وحذرت وزارة الصحة في غزة، أمس الثلاثاء، من أن الجوع سيفتك بكل سكان شمال غزة بسبب قلة المساعدات، مؤكدة أن العالم سيشهد أكبر عدد من ضحايا الجوع خلال الأيام القادمة.