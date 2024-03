لأول مرة منذ أسابيع.. المساعدات تدخل شمال غزة برا وسط تحذير أممي من مجاعة وشيكة

للمرة الأولى منذ أسابيع، تمكنت فرق الإغاثة الأممية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي من دخول قطاع غزة، أمس الثلاثاء، وإيصال أول قافلة مساعدات إلى شمالي القطاع منذ 20 فبراير/شباط الماضي.

وحسب منشور على منصة إكس، قال برنامج الأغذية العالمي إنه تمكن من تسليم مساعدات غذائية تكفي لنحو 25 ألف شخص في مدينة غزة.

وحذرت المديرة التنفيذية للوكالة سيندي ماكين من أن المجاعة “وشيكة” في غزة، إذا لم يتم إيصال المساعدات يوميًّا وإلى نقاط دخول مباشرة خاصة في شمالي القطاع الذي يقع في قبضة “كارثة إنسانية”، مشددة “نحتاج إلى دخول كل المناطق في غزة عبر الأرض والبحر والجو، ولكن تبقى الطرق البرية أكثر عملية”.

𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 | WFP delivered enough food for 25,000 people to Gaza City early Tuesday in first successful convoy to the north since 20 February.

With people in northern #Gaza on the brink of famine, we need deliveries every day + we need entry points directly into the north. pic.twitter.com/RGxymQXlR9

— WFP Media (@WFP_Media) March 12, 2024