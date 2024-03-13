لحظة صعود عشرات المسلحين لسفينة بضائع قبالة الصومال (فيديو)

قالت فوة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الأربعاء، إن الاستيلاء على ناقلة بضائع ترفع علم بنغلادش قبالة الصومال كان حادث قرصنة.

وذكرت القوة، المعنية بمكافحة القرصنة، أن سفينة تابعة لها تتعقب سفينة القراصنة التي استولى ركابها على السفينة التجارية “عبد الله”.

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وأظهر مقطع فيديو لحظة صعود مسلحين إلى سطح سفينة البضائع قبل أن يسيطروا عليها.

ويظهر في المقطع قارب يبحر على يسار السفينة قبل أن ينتقل إلى الجانب الأيمن، وبعدها يظهر شخص يحمل بندقية وهو يعتلي سطح السفينة.

وقالت شركة أمبري للأمن البحري، يوم الثلاثاء، إن عشرين مسلحا اعتلوا سفينة البضائع وسيطروا عليها.

وذكرت الشركة أن السفينة هي ناقلة بضائع سائبة ترفع علم بنغلادش وكانت تبحر من موزمبيق إلى الإمارات.

وأضافت أن الحادث وقع على بعد 600 ميل بحري من شرق العاصمة الصومالية مقديشو.

ورصدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الواقعة أيضا.

وتظهر البيانات الصادرة عن مركز الأمن البحري للقرن الأفريقي، مركز التخطيط والتنسيق لعملية للاتحاد الأوروبي لمكافحة القرصنة، أن خليج عدن وحوض الصومال شهد أكثر من 20 عملية خطف أو محاولة خطف لسفن منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.