مجلس النواب الأمريكي يقر بأغلبية ساحقة مشروع قانون لحظر “تيك توك”

أقرّ مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له، تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.

وصوّت 352 نائبًا لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في واشنطن المنقسمة.

ويمنح القرار شركة “بايت دانس” مهلة نهائية سريعة قد تصل لستة أشهر، لسحب استثماراتها من التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي.

وجاء في “تقييم التهديد السنوي” لعام 2024 للمخابرات الأمريكية الذي صدر الاثنين أن “حسابات تيك توك التي تديرها ذراع الدعاية لجمهورية الصين الشعبية (بايت دانس) استهدفت مرشحين من كلا الحزبين السياسيين خلال دورة الانتخابات النصفية الأمريكية في عام 2022”.

ويقول “تيك توك” إنه لم ولن يشارك بيانات المستخدم الأمريكية مع الحكومة الصينية، مؤكدًا أن مشروع قانون مجلس النواب يصل إلى مستوى الحظر.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الصين ستوافق على أي عملية بيع للتطبيق، أو ما إذا كان من الممكن تصفية “تيك توك” في غضون ستة أشهر.

وفي الشهر الماضي، فتحت حملة المرشح الديمقراطي والرئيس الحالي جو بايدن حسابًا على التطبيق، وهو ما لم تفعله حملة دونالد ترمب حتى الآن.