5 شهداء خلال اقتحام الاحتلال جنين وإطلاق نار على شبان في القدس (فيديو)

استشهد 5 فلسطينيين جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدنًا في الضفة الغربية، وإطلاق الرصاص على فلسطينيين في بلدة شمال غرب القدس المحتلة.

واستشهد فلسطينيان، فجر اليوم الأربعاء، وأصيب 4 آخرون برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين شمالي الضفة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها وقامت بتخريب البنية التحتية.

تغطية صحفية: تشييع جثامين زيد خلايفة وعبدالله عساف، في بلدة الجيب شمال غرب القدس. pic.twitter.com/F7PGkFcY5g — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 13, 2024

اقتحام حرم المستشفى

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت حرم مستشفى جنين الحكومي وأطلقت النار على عدد من المواطنين، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص واستشهد منهم اثنان.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية استشهاد الشابين ربيع النورسي ومحمود أبو الهيجا، متأثرين بإصابتهما برصاص الاحتلال، وإصابة 4 آخرين وُصفت جروحهم بين متوسطة وخطرة.

◾هتافات غاضبة خلال نقل جثمان الشهــيد ربيع النورسي من مستشفى جنين الحكومي، تزامناً مع الاقتحام المستمر. pic.twitter.com/Lt33L3o4s1 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 13, 2024

شهداء وجرحى

واستشهد شاب وطفل وأصيب ثلاثة آخرون، الليلة الماضية، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم، قرب بلدة الجيب شمال غرب القدس المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع شهيدين وثلاث إصابات عند حاجز الجيب العسكري.

وأفادت وزارة الصحة بوصول شهيدين و3 إصابات بجروح متوسطة برصاص الاحتلال إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله من بلدة الجيب، وأوضحت أن الشهيدين هما الشاب زيد وارد شكري خلايفة (23 عاما) والفتى عبد الله مأمون حسن عساف (16 عاما).

◾ ارتقاء الشاب محمود ابو الهيجاء من مخيم جنين إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين pic.twitter.com/jHdBwi3o4t — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 13, 2024

وكان طفل فلسطيني قد استشهد، مساء أمس الثلاثاء، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وأعلنت محافظة القدس استشهاد الطفل رامي حمدان الحلحولي (13 عاما) من مخيم شعفاط، إثر استهدافه بالرصاص الحي من قوات الاحتلال.

وأظهر فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إطلاق قناص إسرائيلي الرصاص الحي باتجاه الطفل مباشرة.

◾ تغطية صحفية: " جرافات الاحتلال تواصل عمليات تدمير البنية التحتية وممتلكات المواطنين في مخيم جنين" pic.twitter.com/ScvirXZyvY — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 13, 2024

اقتحام مستشفى في جنين

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوة عسكرية اسرائيلية تقدمت باتجاه مستشفى حكومي، وفتحت النار صوب عدد من المواطنين كانوا يقفون أمام قسم الطوارئ، مما أسفر عن إصابات، وأُعلن استشهاد اثنين منهم في وقت لاحق.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، بعد منتصف الليلة، مدينة جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات وتدمير للبنية التحتية بعشرات الآليات العسكرية والجرافات، يساندها تحليق للطائرات المسيّرة ووحدات خاصة مستعربة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة ومخيمها من بلدة غرب المدينة وفي أطراف المخيم، بينما شرعت جرافات الاحتلال بعملية تدمير في عدد من الأحياء بالمدينة وداخل المخيم.

⭕عاجل..

إرتقاء الشاب ربيع النورسي من مخيم جنين إثر إصابته برصاص قناصة الاحتلال أمام مدخل مستشفى جنين الحكومي. pic.twitter.com/8eFFHvCqFP — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 13, 2024

اشتباكات ضارية

من جانبها، أعلنت كتيبة جنين أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال، وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها أصوات إطلاق النار عند اقتحام قوات الاحتلال لجنين.

وبيّنت مقاطع الفيديو تفجير عبوات ناسفة في مدرعات قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لمدينة جنين ومخيمها، في وقت كانت تعمد فيه إلى تدمير البنية التحتية في المدينة والمخيم.

اقتحام الخليل وبيت أمّر

وفي الضفة أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة الخليل وبلدة بيت أمّر شمالا، ودهمت عددا من منازل المواطنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل ذوي الشهيد فادي جمجوم، في جبل أبو رمان بمدينة الخليل، واحتجزت أفرادا من العائلة في العراء.

#صور | إلقاء نظرة الوداع على الشهيدين زيد خلايفة وعبد الله عساف قبل تشييعهما في بلدة الجيب شمال غرب القدس المحتلة. pic.twitter.com/JVNYre19T9 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 13, 2024

وقامت قوات الاحتلال بإجراء عمليات مسح داخله، فيما يُعتقد أنه تمهيد لهدمه، بزعم تنفيذ نجلها فادي عملية إطلاق نار شرق عسقلان داخل أراضي عام 1948 في الرابع من فبراير/شباط الماضي، علما بأن قوات الاحتلال كانت قد نفذت إجراء مماثلا لمنزل آخر لعائلته في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، وأخذت قياساته تمهيدا لهدمه.

وفي بلدة بيت أمّر شمال الخليل، دهمت قوات الاحتلال العديد من منازل المواطنين، وأجرت عمليات تفتيش داخلها وخربت محتوياتها واعتدت على قاطنيها، واعتقلت مواطنين.