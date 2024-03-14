إعلام إسرائيلي: الجمعة الأولى من رمضان أحد أهم اختبارات فرص مفاوضات صفقة التبادل

على خلفية الاتصالات بشأن صفقة التبادل والمحادثات المتعثرة بشأن غزة، تتجه أنظار إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى أول يوم جمعة من شهر رمضان الفضيل، غدًا.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، يسود في تل أبيب اعتقاد بأن حماس “ثملة” بقوة الضغوط الدولية والانتقادات اللاذعة الموجهة إلى إسرائيل، وبالتالي فهي ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى اتفاق. وفي الوقت نفسه، تستمر المفاوضات تحت رعاية الوسطاء بعيدًا عن الأضواء.

اختبار لفرص المفاوضات

ونقلت الهيئة الإسرائيلية عن مصادر مطلعة على تفاصيل المحادثات، أن من أهم الاختبارات لفرص هذه المفاوضات ما قد يحدث يوم غد الجمعة “فإذا لم تقع اشتباكات في محيط الحرم القدسي الشريف ومر هذا اليوم بهدوء، فإن فرص التوصل إلى انفراج ستكون أكبر. ومع ذلك، فإن الوضع مائع ويتغير يوميًّا”.

وفي غضون ذلك، سيجتمع “كابينت (مجلس) الحرب” اليوم لمناقشة المفاوضات بشأن صفقة الأسرى. وحسب مصادر إسرائيلية، فمن غير المتوقع أن يتم تعديل صلاحيات الوفد المفاوض إلا بعد تلقي رد من حماس.

وقد أخبر الوسطاء إسرائيل بأن قيادة حماس في غزة، انخرطت في الأيام الأخيرة في المفاوضات بشأن صفقة الأسرى، وهي تتواصل مع “حماس الخارج”، بحسب هيئة البث.

مفاوضات صفقة التبادل وشبح يوم الجمعة الأولى من رمضان ويجتمع اليوم كابينت الحرب لمناقشة المفاوضات بشأن صفقة التبادل والوسطاء يبلغون إسرائيل بأن قيادة حماس في غزة تشارك مؤخرا في مفاوضات صفقة التبادل عبر التواصل مع حماس الخارجhttps://t.co/g6DaWSafRL pic.twitter.com/MBHg7ZQYct — مكان الأخبار (@News_Makan) March 14, 2024

قيادة حماس بغزة تنخرط في المحادثات

وذكرت الهيئة الإسرائيلية أن مجرد مشاركة قيادة حماس بغزة، في سير المفاوضات “يترك مجالًا للتفاؤل”، لأن هذا قد يشير إلى أن حماس مهتمة بالصفقة، على الرغم من أنه ليس من الواضح متى كان ذلك.

وأوردت هيئة البث أن الفريق الإسرائيلي المفاوض نقل إلى المستوى السياسي “رسالة تتسم بالتفاؤل” مفادها أن حماس مهتمة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى خلال شهر رمضان قريبًا “وفي الوقت نفسه تسعى الحركة إلى إشعال التوتر داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية”.

ورغم هذه الرسالة الإيجابية، رفض المستوى السياسي توسيع صلاحيات الفريق المفاوض. ودار جدل حاد في الحكومة بين الوزير غادي آيزنكوت الذي قال كلامًا حادًّا أمام أعضاء الحكومة المعارضين لتوسيع الصلاحيات.

ويعتقد آيزنكوت أنه ينبغي توسيع صلاحيات الفريق، وقال إن ذلك في مصلحة إسرائيل. وقال مسؤولون في مجلس الوزراء “إننا نقترب من نقطة الغليان بين أعضاء مجلس الوزراء فيما يتعلق بصفقة المختطفين”.