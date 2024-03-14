“المقاومة الإسلامية في العراق” تستهدف قاعدة جوية إسرائيلية

أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق” أنها استهدفت، اليوم الخميس، قاعدة بالماخيم الجوية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بطائرات مسيّرة.

جاء ذلك في بيان صادر عنها قالت فيه “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الخميس بواسطة الطيران المسيّر، قاعدة بالماخيم الجوية الصهيونية في عمق الكيان الغاصب”.

وأكدت المقاومة الإسلامية في بيانها “استمرار ومضاعفة العمليات خلال شهر رمضان المبارك في دكّ معاقل الأعداء، استكمالًا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردًّا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل”، حسب البيان.

قاعدة بالماخيم

وتحوي قاعدة بالماخيم الجوية مطارا عسكريًّا إسرائيليًّا ووكالة فضاء، وتقع قرب مدينة ريشون لتسيون، على شاطئ البحر الأبيض المتوسط.

وتوجد في القاعدة العديد من المروحيات والطائرات المسيّرة، وتعد بمثابة مركز لإطلاق صواريخ أرو الفضائية.

والمقاومة الإسلامية في العراق هي تشكيل عسكري يضم عددا من الفصائل والجماعات العراقية المسلحة، ظهر عقب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وشنّ عدة هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ ضد قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق وسوريا.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حربا مدمّرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلّفت 31272 شهيدا و73024 مصابا 70% منهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية.