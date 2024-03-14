تركيا.. مصرع عسكري بسقوط طائرة تدريب (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع التركية مصرع أحد العاملين بإصلاح المدارج جراء سقوط طائرة تدريب خلال رحلة تدريبية بولاية قونية وسط البلاد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن طائرة تدريب من طراز NF-5 تحطمت عند الساعة 12:51، نتيجة عطل غير معروف السبب خلال رحلة تدريب في قونية.

وأضافت أن الطيار نجا بالقفز من الطائرة وتم نقله إلى المستشفى، لكن أحد العاملين في إصلاح المدارج في المنطقة التي تحطمت بها الطائرة لقي حتفه جراء الحادثة.

Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51’de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan… — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 14, 2024

من جانبه قال والي قونية وحيد الدين أوزكان في تصريح لوكالة الأناضول، إن فرق الإطفاء والإسعاف والشرطة هرعت مباشرة إلى مكان الحادث في وقت قصير جدا.

وأضاف أن الطيار نجا من الحادث لكن أحد الأفراد العسكريين العاملين في المكان قد لقي مصرعه.