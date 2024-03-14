سياسة|تركيا

تركيا.. مصرع عسكري بسقوط طائرة تدريب (فيديو)

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14/3/2024-|آخر تحديث: 14/3/202404:07 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلنت وزارة الدفاع التركية مصرع أحد العاملين بإصلاح المدارج جراء سقوط طائرة تدريب خلال رحلة تدريبية بولاية قونية وسط البلاد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن طائرة تدريب من طراز  NF-5 تحطمت عند الساعة 12:51، نتيجة عطل غير معروف السبب خلال رحلة تدريب في قونية.

وأضافت أن الطيار نجا بالقفز من الطائرة وتم نقله إلى المستشفى، لكن أحد العاملين في إصلاح المدارج في المنطقة التي تحطمت بها الطائرة لقي حتفه جراء الحادثة.

من جانبه قال والي قونية وحيد الدين أوزكان في تصريح لوكالة الأناضول، إن فرق الإطفاء والإسعاف والشرطة هرعت مباشرة إلى مكان الحادث في وقت قصير جدا.

وأضاف أن الطيار نجا من الحادث لكن أحد الأفراد العسكريين العاملين في المكان قد لقي مصرعه.

المصدر : الأناضول