حماس تدعو إلى كسر الحصار عن الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان

دعت حركة حماس، اليوم الخميس، الفلسطينيين إلى كسر الحصار عن المسجد الأقصى والدفاع عنه أمام العدوان الإسرائيلي في الجمعة الأولى من شهر رمضان.

وقالت الحركة في بيان: نستنفر جماهير شعبنا في القدس المحتلة والضفة الغربية والداخل للمشاركة العاجلة في الدفاع عن المسجد الأقصى أمام العدوان الصهيوني الذي يتربص به في هذه الأوقات.

وأضافت: ندعو الفلسطينيين إلى المشاركة الفاعلة في كسر حصار الاحتلال على الأقصى والوصول للصلاة والرباط في جنباته وإحياء لياليه.

ودعت الحركة الفلسطينيين في أحياء وبلدات وقرى القدس إلى الالتزام بأداء الصلوات في المسجد الأقصى المبارك فقط.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن يوم الاثنين فرض قيود خانقة على دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس الشرقية لأداء صلاة الجمعة خلال شهر رمضان.

جاء ذلك في بيان لمنسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان، نشره على حسابه الرسمي بمنصة إكس.

وقال عليان: في أيام الجمعة طيلة شهر رمضان، سيسمح بدخول المصلين من مناطق يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) إلى القدس رهنا بحيازة تصريح (أمني) ممغنط ساري المفعول، وبتقييم الأوضاع الأمنية.

وأضاف أنه سيسمح فقط بدخول المصلين الرجال الذين تزيد أعمارهم على 55 عاما، والنساء اللاتي تجاوزن 50 عاما، وكذلك الأطفال دون سنّ العاشرة.

ولم يسمح بعد لسكان الضفة الغربية بعبور الحواجز والدخول إلى القدس لأداء صلاة العشاء والتراويح.

وكانت قوات الأمن الإسرائيلية قد أغلق جميع الحواجز حول القدس الشرقية أمام سكان الضفة منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ومنذ حربه المتواصلة على قطاع غزة صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، تسببت في مواجهات مع فلسطينيين، أسفرت عن مقتل 425 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و700، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على القطاع 31341 شهيدا و73134 مصابا 70% منهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية ومجاعة أصبحت تعصف بعدد من المناطق، وهو ما إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.