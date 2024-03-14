خطاب جديد للناطق باسم كتائب “شهداء الأقصى” في غزة (فيديو)

أكد الناطق باسم كتائب شهداء الأقصى في غزة، “أبو جهاد”، أنهم ما زالوا يواصلون معركة “طوفان الأقصى” بكل ثبات وإقدام.

وفي تسجيل صوتي نشره، الأربعاء، دعا أبو جهاد الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام 1948، والقدس والضفة إلى “شد الرحال للمسجد الأقصى والسير في ركب الثورة والكفاح”.

وقال “نشد على أيدي مقاتلينا الأبطال في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بكتائبها الباسلة الذين قضوا مضاجع المحتل. بوركتم وبوركت سواعدكم، لتشعلوا الأرض لهيبًا”.

وأكد أن “الفعل البطولي لأبطال كتائب شهداء الأقصى من صد الاقتحامات يعكس العجز الصهيوني أمام الإصرار الفلسطيني على مواصلة الكفاح وطريق الثورة حتى دحر الاحتلال من فلسطين الطاهرة”.

وشدد على أن العمل العسكري في الضفة الغربية لن يتوقف، وعلى “العدوان أن ينتظر المزيد، طالما استمرت سياسة القتل في غزة، وانتهاك المقدسات”.

وأشار إلى أن الاحتلال “لن يستطيع كسر شوكة المقاومة في غزة، بالرغم من آلاف الغارات على القطاع”.