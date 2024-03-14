رابع أيام رمضان.. إسرائيل تواصل استهداف منتظري المساعدات في غزة

استشهد عشرات الفلسطينيين في عدوان إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، الخميس، من بينهم منتظري مساعدات إنسانية تعرضوا لإطلاق نار من الجو والبر والبحر.

يأتي ذلك فيما استمرت جهود فرق الدفاع المدني والطواقم الطبية في انتشال جثث شهداء فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال توغله بمدينة خانيونس جنوب القطاع، الذي ظل لأسابيع وانتهي قبل يومين.

وأطلق الجيش النار من أسلحة رشاشة على مواطنين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إغاثية في منطقة “دوار الكويت” جنوب مدينة غزة؛ مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

كما استشهد 4 أشخاص وأصيب عدد غير محدد إثر قصف شنته مقاتلات إسرائيلية على مركز توزيع مساعدات في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفق الشهود.

وأضاف الشهود أن القوات البحرية الإسرائيلية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مواطنين كانوا ينتظرون على شاطئ البحر المتوسط في منطقة “الواحة” شمال القطاع، حيث كانوا يتوقعون وصول طائرات تحمل مساعدات إنسانية.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

هجمات متفرقة

وبعيدًا عن الهجمات التي طالت منتظري المساعدات، شهد القطاع سلسلة من الاعتداءات الأخرى شنها الجيش الإسرائيلي، وأدت إلى سقوط شهداء وجرحى.

وأسفر قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة عن استشهاد طفل وإصابة آخرين.

كما قصفت مقاتلات إسرائيلية أيضًا منازل مواطنين في مخيم “الشاطئ” غرب مدينة غزة، بالإضافة إلى منزل يعود لعائلة أبو يوسف في مخيم النصيرات وسط القطاع؛ مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

كما انتشلت الطواقم الطبية شهداء ومصابين من منزل عائلة “النباهين” بمخيم البريج وسط القطاع.