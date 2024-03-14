رسالة قوية إلى السنوار من “بائع قطايف” مسنّ في رفح (فيديو)

رغم كل ما يعانيه، وجّه بائع قطايف فلسطيني، رسالة إلى يحيى السنوار رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وقال البائع في رفح بأقصى جنوب القطاع، لمصوّر الفيديو “أنا بدي أعطيك رسالة وصّلها إلى السنوار: اثبت الله يثبتك، اثبت، واللي كاتبه الله هوا اللي صاير، إذا جاء الأجل {لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ}، وقت ما تيجي (يقصد الشهادة) أهلا وسهلا، إذا الإنسان بيعمل لربه الصح ما تخافش”.

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وتابع بقوة وحسم “قل له: قطاعنا اتدمر، خسرنا فلذات أكبادنا، لكن اصبر إن الله مع الصابرين، واللي كاتبه ربنا هوا اللي هيصير، مش خايفين من الموت ولا خايفين من اليهود، بس وصلّ له هذه الرسالة”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، أصبح سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة في ظل شحّ شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.