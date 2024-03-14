صحفية تنظم معرضا في بيروت يوثق حياة فلسطينيي جنين تحت الاحتلال (فيديو)

في خطوة تهدف إلى إلقاء الضوء على الواقع الصعب الذي يعيشه الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، قامت الصحفية الفلسطينية شذى حنايشة بتنظيم معرض بعنوان “جنين الأرض غير المحروقة” في العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت شذى ترافق الزميلة شيرين أبو عاقلة لحظة اغتيالها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم جنين في شهر مايو/أيار عام 2022.

وقالت شذى للجزيرة مباشر إنها هدفت من المعرض توثيق حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال في تلك المنطقة من خلال صور تعكس واقعهم اليومي، بما في ذلك الصور القاسية التي تعكس آثار العنف والدمار، مؤكدة أهمية ذلك لفهم العمق والتعقيدات التي يعيشها الفلسطينيون.

وأوضحت أن هناك الكثير من الناس ممن لا يدركون حقيقة الوضع في الضفة الغربية، ومدى قسوة الحياة اليومية وصعوباتها للفلسطينيين بسبب الاحتلال وممارساته.

ويركز المعرض على توثيق الحياة اليومية والتحديات التي تواجه الفلسطينيين في المناطق شمالي الضفة، مثل طولكرم وجنين.

وقالت شذى إن الصور تنقل رسائل قوية عن معاناة الفلسطينيين وإصرارهم على المقاومة والبقاء، كما تشكل أداة أساسية لفهم الواقع.

ورغم صعوبة بعض الصور، حرصت شذى على صور أخرى تعكس الأمل لدى الفلسطينيين.