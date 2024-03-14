فلسطيني يروي ما حدث بعد سحور عائلته في غزة (فيديو)

استُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، صباح الخميس، جراء قصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، الذي يدخل يومه الـ160.

وأفادت مصادر طبية، لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، باستشهاد 9 مواطنين وإصابة 15 آخرين في قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة العطار في مخيم البريج وسط قطاع غزة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

ونقلت “كاميرا” الجزيرة مباشر آثار الدمار الهائل الذي لحق بالمنزل بعد القصف، إذ ظهر المنزل مدمرًا وتناثر الركام في الشارع.

الناجي الوحيد

وقال شاهد عيان “كنا نائمين وفجأة سمعنا صوت الصاروخ والناس طايرين على السطح -جثامين الشهداء-، والأب يصيح ولادي تفتتوا”، وأضاف “اتسحروا وبعد شوية صوت الصواريخ نزل عليهم، لم ينج إلا الأب لأنه كان جالس في الحارة”.

وتحدث شاهد عيان آخر عن مناظر مروعة بعد القصف، وقال إنه ساعد الآخرين وانتشلوا العديد من الأطفال من تحت الأنقاض “كثير منهم مقطعين، أشلاء ولحم”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت حتى الخميس 31 ألفًا و341 شهيدًا، و73 ألفًا و134 مصابًا، في حين لا يزال آلاف من الضحايا تحت الأنقاض.