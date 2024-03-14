كاميرا توثق لحظة الطعن.. إصابة إسرائيلي بجروح خطرة في عملية جنوبي النقب (فيديو)

أصيب إسرائيلي عمره 50 عامًا، الخميس، في عملية طعن داخل مقهى على مفرق بيت كاما بمنطقة النقب المحتل (جنوبا)، وجرى “تحييد” منفذ العملية، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وأظهر مقطع التقطته كاميرا مراقبة لحظة وقوع عملية الطعن في أحد أفرع مقهى “أروما”.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المنفّذ شاب عمره 22 عامًا، من سكان رهط، ويتم فحص ما إذا كان من سكان غزة وجاء إلى إسرائيل للمّ شمل الأسرة.

وأضافت أنه تم “تحييد” المنفّذ في المكان على الفور، ولم تذكر الشرطة تفاصيل بشأن هوية المنفذ ولا حالته. وتقوم الشرطة الإسرائيلية بمسح المنطقة لاستبعاد وجود شركاء لمنفذ العملية.

وأفادت نجمة داود الحمراء (هيئة الإسعاف) بأنها أسعفت مصابا بـ”جروح خطيرة جدا” في الحادث.

ونقلت هيئة البث عن كبير المسعفين في نجمة داود قوله “بالقرب من أحد المحلات التجارية، كان رجل يبلغ من العمر 50 عامًا يرقد فاقدًا للوعي ويعاني من إصابات نافذة في جسده. قمنا على الفور بإدخاله إلى وحدة العناية المركزة المتنقلة، ونقله إلى المستشفى حيث كان في حالة حرجة أثناء عمليات الإنعاش”.

ويأتي الهجوم غداة إعلان الشرطة أن اثنين من أفراد الأمن الإسرائيليين أصيبا في عملية طعن نفذها فتى فلسطيني يبلغ عمره 15 عاما وصل على دراجة هوائية إلى حاجز الأنفاق جنوب القدس. وأعلنت الشرطة في وقت لاحق مقتله.

ويتفاقم التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين على خلفية تصعيد جيشها من حدة عنفه ضدهم واقتحاماته للمدن والمخيمات الفلسطينية هناك، بالتزامن مع الحرب المدمرة التي يشنها على قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.