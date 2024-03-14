مجزرة دوار الكويتي.. الاحتلال يستهدف مجددا منتظري المساعدات في غزة (فيديو)

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة، مساء الخميس، بحق فلسطينيين كانوا ينتظرون مساعدات جنوب شرقي مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن “20 شهيدا و155 مصابا وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي جراء مجزرة دوار الكويتي”.

وأوضحت أن الجرحى يفترشون الأرض بمجمع الشفاء الطبي، والطواقم الطبية عاجزة عن التعامل مع حجم ونوعية الإصابات بسبب ضعف الإمكانيات.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن عشرات المواطنين استشهدوا وأصيبوا، جراء قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق نار من طائراته الحربية والمسيّرة، أثناء انتظار حشد من المواطنين وصول المساعدات الغذائية والإغاثية بالقرب من دوار الكويتي في مدينة غزة.

وقالت قناة الأقصى الفضائية إن سيارات الإسعاف تجد صعوبة في نقل الشهداء؛ نظراً لخطورة الوضع الميداني في المنطقة.

بدوره، قال إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إن الاحتلال الإسرائيلي “على علم بإحداثيات أماكن انتظار المواطنين منتظري المساعدات ويتعمد استهدافهم وقتلهم”.

وأوضح أن الاحتلال استهدف بالدبابات والمروحيات منتظري الطحين عند دوار الكويت، مؤكدا وقوع أكثر من 100 شهيد ومصاب.

مراسل #الجزيرة_مباشر: 5 شهداء وعشرات الجرحى جراء إطلاق نار لمروحيات إسرائيلية على فلسطينيين ينتظرون المساعدات عند #دوار_الكويت في #غزة#غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/IvKBirE4i0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 14, 2024

حماس تعلق

بدورها، دعت حركة حماس الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى “التدخل العاجل لوقف هذه الإبادة وإدخال المساعدات عبر المعابر البرية”.

وقالت إن “الاحتلال الصهيوني المجرم يواصل ارتكاب المجازر وحرب الإبادة ضد شعبنا الأعزل في قطاع غزة”.

وأكدت أن “فشل المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ضد الاحتلال كان بمثابة ضوء أخضر لارتكاب مزيد من الجرائم ضمن حرب الإبادة والتطهير العرقي”.

وحملت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المسؤولية عن “استمرار مجازر الاحتلال النازي التي ترتكب بسلاح ودعم أمريكي مفتوح”.