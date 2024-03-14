نقاش حاد بين نتنياهو وغالانت خلال اجتماع مغلق.. ما السبب؟

دار نقاش حاد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بخصوص إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بحسب إعلام عبري.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية (الخاصة)، اليوم الخميس، أن التوتر تصاعد بين نتنياهو وغالانت في اجتماع مغلق مطلع الأسبوع الحالي.

وقال غالانت في الاجتماع: المشكلة ليست في إحضار المواد، بل مع من يوزعها، يجب أن يتولى شخص ما زمام الأمور، ولن تكون السويد، إذ يجب أن تكون هناك سلطة فلسطينية.

من جانبه، اتهم نتنياهو غالانت بإجراء تقييمات سياسية، وقال: لا أريد سماع أي شيء عن السلطة الفلسطينية.

وكان نتنياهو قد قال في تصريحات سابقة إنه يرفض أن تكون إدارة غزة تحت السلطة الفلسطينية بعد هجمات 7 أكتوبر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.