هنية: الفرصة متاحة للتوصل إلى اتفاق متعدد المراحل ولكن بشرط

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الأربعاء، إن الميدان والمفاوضات خطان متوازيان، مؤكدًا أن الفرصة متاحة من أجل التوصل إلى اتفاق متعدد المراحل في حال تخلت حكومة المحتل عن تعنتها.

وأضاف، في بيان نشرته الحركة على تلغرام أن حماس ترتكز في مفاوضاتها على “عظمة الصمود وعبقرية المقاومة وتسعى بكل قوة لإنهاء الحرب العدوانية على شعبنا”.

وأكد أن موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن “يتغير في الخطاب، ويخضع للاختبار في التطبيق”، مشددًا على أن الإدارة الأمريكية مطلوب منها الكثير من الأفعال “لوقف حرب الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي يتعرض لها شعبنا في غزة والشمال”.

ويتعرض سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال إلى حرب تجويع، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.

الأوضاع في الضفة

وعن الأوضاع بالضفة الغربية، قال هنية إنها تتعرض للتنكيل “بهدف إشغالها عن نصرة غزة وتفريغ المخزون الاستراتيجي الذي تمثله في مشروع المقاومة والثوابت السياسية لقضيتنا، لكني أقول بأن كل هذا التنكيل والقمع لن ينجح وسوف تذروه الرياح”.

وعلى مدار أشهر تحاول الولايات المتحدة ومصر وقطر التوصل لوساطة جديدة بين إسرائيل وحركة حماس تضمن وقفا لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني وتبادلًا للأسرى، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يرفض الرضوخ لأي مطالب تقدمها حماس في مسار المباحثات، ويصر علي استكمال القتال.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.