سياسة

الأمم المتحدة تصادق على مشروع قرار بشأن مكافحة الإسلاموفوبيا

الجمعية العامة للأمم المتحدة صادقت على مشروع قرار بشأن الخطوات المقرر اتخاذها لمكافحة الإسلاموفوبيا (غيتي)
15/3/2024-|آخر تحديث: 16/3/202412:07 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، على مشروع قرار بشأن الخطوات المقرر اتخاذها لمكافحة الإسلاموفوبيا.

وحظي مشروع القرار الذي تم التصويت عليه بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، بتأييد 115 دولة، وحياد 44 دولة، من دون أن تعارضه أي دولة.

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ومن بين الدول المحايدة فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، واليونان، والسويد، وسويسرا، وفنلندا، وأوكرانيا، والهند.

وتعد تركيا من ضمن المجموعة التي أعدت مشروع القرار، وقدمته.

ويتضمن القرار إدانة المنشورات والمشاركات التي تشجع التمييز والعنف والكراهية الدينية في أنواع وسائل الإعلام جميعها، فضلًا عن التعصب الديني والصور النمطية والعداء تجاه المسلمين، بما في ذلك الكتب المقدسة والأماكن المقدسة.

وطالب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين “ممثل خاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا”.

كما دعا القرار الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك الخطوات التي يتعين اتخاذها في المجالات القانونية والسياسية، لمكافحة التعصب الديني والعنف ضد المسلمين.

ويشجع القرار كذلك الحوار بين الثقافات والحضارات والتنوع الديني، كما طلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد تقرير بشأن تنفيذ هذا القرار، وتقديمه إلى الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي عام 2022، تم إعلان 15 مارس/آذار “اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا’ في الجمعية العامة للأمم المتحدة إثر مشروع قانون قدمته تركيا وباكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات