الأمم المتحدة تصادق على مشروع قرار بشأن مكافحة الإسلاموفوبيا

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، على مشروع قرار بشأن الخطوات المقرر اتخاذها لمكافحة الإسلاموفوبيا.

وحظي مشروع القرار الذي تم التصويت عليه بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، بتأييد 115 دولة، وحياد 44 دولة، من دون أن تعارضه أي دولة.

ومن بين الدول المحايدة فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، واليونان، والسويد، وسويسرا، وفنلندا، وأوكرانيا، والهند.

وتعد تركيا من ضمن المجموعة التي أعدت مشروع القرار، وقدمته.

On Friday’s International Day to Combat Islamophobia and every day, each of us can say #NoToHate , and help create safe spaces that respect human rights, diversity & tolerance. https://t.co/7KugkN3EKJ pic.twitter.com/hFJDDHIQrQ

Hate speech & disinformation can spread like wildfire; both online & offline.

ويتضمن القرار إدانة المنشورات والمشاركات التي تشجع التمييز والعنف والكراهية الدينية في أنواع وسائل الإعلام جميعها، فضلًا عن التعصب الديني والصور النمطية والعداء تجاه المسلمين، بما في ذلك الكتب المقدسة والأماكن المقدسة.

وطالب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين “ممثل خاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا”.

On Int'l Day to Combat Islamophobia, we remember all victims who've suffered the consequences of this & other forms of religious hate

We cannot let discrimination continue to spur deep divisions between our human family

We must urgently address the roots of such hate & violence

— Volker Türk (@volker_turk) March 15, 2024