بايدن يعلق على تصريحات سيناتور أمريكي وجه انتقادات لاذعة لنتنياهو

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتصريحات زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والذي وجه فيها انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، الجمعة، عند سؤاله عن تصريحات شومر في قاعة مجلس الشيوخ أمس الخميس “لقد ألقى خطابًا جيدًا”.

وأضاف بايدن “لقد عبر (شومر) عن مخاوف جدية يشاركه فيها عدد كبير من الأمريكيين”، مشيرا إلى أن شومر أبلغ موظفي الرئاسة بأمر الخطاب في وقت سابق لإدلائه به.

وفي كلمته أمام المجلس، قال شومر إن نتنياهو “عقبة كبيرة أمام السلام، وقد خضع في كثير من الأحيان لمطالب المتطرفين”، في إشارة إلى وزير المالية بتسئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير، داعيًا إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

وقال شومر، وهو أكبر مسؤول أمريكي يهودي منتخب ومؤيد بقوة لإسرائيل، إن رفض إسرائيل حل الدولتين “خطأ فادح”، داعيا إياها إلى تصحيح المسار من أجل تحقيق سلام دائم.

وأكد شومر أن توجه إسرائيل نحو حل الدولة الواحدة من شأنه زيادة تمزيق علاقاتها مع العالم بما فيها الولايات المتحدة، مشددا على أن توسيع المستوطنات يجعل حل الدولتين مستحيلا.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، الذي خلّف عشرات آلاف الضحايا من الشهداء والجرحى والمفقودين -معظمهم أطفال ونساء- ودمارا هائلا بالمباني السكنية والمرافق الحيوية، وسط مجاعة تخيّم على القطاع المحاصر مع شح دخول المساعدات.