تعرف إلى محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد

كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الخميس، الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة التابعة للسلطة الفلسطينية.

وشغل محمد مصطفى (69 عامًا)، عددًا من المناصب في البنك الدولي، وفي مؤسسات السلطة الفلسطينية.

ومصطفى، هو رجل اقتصاد، كان رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي) قبل تعيينه رئيسًا للوزراء.

كما شغل منصب نائب رئيس وزراء ووزير اقتصاد في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت بمشاركة “حماس” عام 2014، واستمر في المنصب سنة واحدة، وهو عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية.

كما عمل في البنك الدولي في واشنطن لمدة 15 عامًا، وكان مستشارًا اقتصاديًا لحكومة الكويت بشأن الإصلاح الاقتصادي، ومستشارًا لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

وعمل أستاذًا زائرًا في جامعة جورج واشنطن.

وفي فبراير/شباط الماضي، قبِل عباس استقالة رئيس الوزراء السابق محمد اشتية.

وقدّم اشتية، استقالته في ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالحرب على قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية.

وقال اشتية، آنذاك، إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى ترتيبات سياسية حكومية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية، والحاجة الملحة إلى تحقيق توافق فلسطيني يستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وبسط السلطة على كامل أرض فلسطين.

ويأتي ذلك كله على وقع حرب مدمرة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلّفت دمارًا هائلًا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، رافقها تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.