مصريون ينظمون وقفة تضامنية مع غزة أمام معبر رفح الحدودي (فيديو)

نظم متطوعون بتحالف إغاثي مصري، اليوم الجمعة، وقفة أمام معبر رفح الحدودي مع مصر، للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

وبحسب قناة “القاهرة الإخبارية” الخاصة: “نظم متطوعو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مصر (أهلي) وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام معبر رفح”.

وأكد المصريون المتضامنون أمام المعبر “رفضهم للعدوان الغاشم على أهالي فلسطين، وعزمهم الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية”.

#صوت_الأمة| وقفة تضامنية لمتطوعي التحالف الوطني للتنمية أمام #معبر_رفح لرفض العدوان الغاشم على أهالي فلسطين pic.twitter.com/OSsrBON6qi — صوت الأمة (@soutalommaa) March 15, 2024

وفي وقت سابق الجمعة، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تمنياته للوصول إلى وقف لإطلاق النار بقطاع غزة خلال “الأيام القليلة المقبلة”، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وتقود قطر والولايات المتحدة ومصر جهود وساطة لوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع، ونجحت الجهود في إتمام هدنة في ديسمبر/ كانون أول الماضي، لم تصمد سوى أسبوع.