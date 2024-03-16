الأونروا: ثلث الأطفال في شمال غزة دون عامين يعانون من سوء تغذية حاد

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم السبت، إن ثلث أطفال شمال غزة ممن هم دون عامين يعانون سوء التغذية الحاد.

وأوضحت الوكالة الأممية على منصة إكس، أن سوء التغذية لدى الأطفال ينتشر بسرعة ويصل إلى مستويات غير مسبوقة في غزة.

وأضافت: يعاني طفل واحد من بين كل ثلاثة ممن هم دون سن عامين في شمال غزة من سوء التغذية الحاد.

وأكدت وكالة الأونروا أن المجاعة تلوح في الأفق، ولا ينبغي تضييع الوقت في انتظارها.

🚨 1 in 3 children under 2 years of age are now acutely malnourished in northern #Gaza. Children's malnutrition is spreading fast and reaching unprecedented levels in #Gaza. Famine is looming. There is no time to waste.@UNICEF @UNICEFmena @unicefchief https://t.co/YbkEf2C9ay — UNRWA (@UNRWA) March 16, 2024

من جانبها كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أمس الجمعة، عن تضاعف سوء التغذية الحاد بين الأطفال خلال شهر واحد في شمال قطاع غزة.

وقالت المنظمة: يعاني 1 من كل 3 أطفال دون سن الثانية، في شمال قطاع غزة سوء التغذية الحاد، وهو ارتفاع هائل مقارنة بـ15.6% في يناير/كانون الثاني الماضي.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية أصبح سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، وسط شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان عبر قناتها على تليغرام إن “آلاف الأطفال يعانون من مضاعفات خطيرة نتيجة عدم توفر أنواع الحليب الخاص بهم شمال غزة”.

وأضاف البيان “فقدنا 27 طفلا نتيجة سوء التغذية وعدم توفر أي نوع من حليب الأطفال شمال غزة”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حربا مدّرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلّفت 31553 شهيدا و73546 مصاب 70% منهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية؛ مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.