الأونروا: ثلث الأطفال في شمال غزة دون عامين يعانون من سوء تغذية حاد

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم السبت، إن ثلث أطفال شمال غزة ممن هم دون عامين يعانون سوء التغذية الحاد.

وأوضحت الوكالة الأممية على منصة إكس، أن سوء التغذية لدى الأطفال ينتشر بسرعة ويصل إلى مستويات غير مسبوقة في غزة.

وأضافت: يعاني طفل واحد من بين كل ثلاثة ممن هم دون سن عامين في شمال غزة من سوء التغذية الحاد.

وأكدت وكالة الأونروا أن المجاعة تلوح في الأفق، ولا ينبغي تضييع الوقت في انتظارها.

🚨 1 in 3 children under 2 years of age are now acutely malnourished in northern #Gaza.

Children's malnutrition is spreading fast and reaching unprecedented levels in #Gaza. Famine is looming. There is no time to waste.@UNICEF @UNICEFmena @unicefchief https://t.co/YbkEf2C9ay

— UNRWA (@UNRWA) March 16, 2024