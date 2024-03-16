البحرية الهندية تعترض سفينة مختطفة وتطالب قراصنة صوماليين بالاستسلام

قال متحدث باسم البحرية الهندية، اليوم السبت، إن سفينة تابعة للبحرية اعترضت طريق سفينة الشحن المخطوفة روين، وطالبت القراصنة الصوماليين الموجودين على متنها بالاستسلام.

وأضاف المتحدث أن القراصنة، الذين تردد أنهم اختطفوا سفينة البضائع السائبة التي ترفع علم مالطا في 14 ديسمبر/كانون الأول، فتحوا النار على سفينة البحرية في المياه الدولية أمس الجمعة.

وطالبت البحرية القراصنة بالاستسلام وإطلاق سراح السفينة وأي مدنيين محتجزين لديهم.

وقالت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الخميس إن القراصنة الصوماليين الذين استولوا على السفينة روين في ديسمبر ربما استخدموها في الاستيلاء على سفينة شحن ترفع علم بنغلاديش قبالة سواحل الصومال في الأسبوع الماضي.

وحتى الاستيلاء على روين، لم ينجح أي قراصنة صوماليون في عملية اختطاف سفينة تجارية منذ عام 2017.

وقال مسؤولون هنود إن البحرية الهندية سجلت ما لا يقل عن 17 حادث اختطاف أو محاولة اختطاف أو اقتراب مشتبه فيه، منذ ديسمبر الماضي.

ونشرت الهند ما لا يقل عن 12 سفينة حربية شرق البحر الأحمر في يناير/كانون الثاني لتوفير الأمن من هجمات القراصنة وأجرت عمليات تفتيش لأكثر من 250 سفينة.