البيت الأبيض “متفائل بحذر” بعد مقترح حماس لوقف إطلاق النار

أبدى البيت الأبيض نبرة تفاؤل حذرة، أمس الجمعة، بعد أن قدمت حركة حماس، اقتراحا لتأمين وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، في مؤتمر صحفي، إن الاقتراح “يقع بالتأكيد ضمن حدود الاتفاق الذي نعمل عليه الآن منذ عدة أشهر”.

وأوضح “أن هناك وفدًا جديدًا يتجه الآن إلى العاصمة القطرية الدوحة من ناحية، وأن مقترح حماس موجود، وهناك محادثات حوله من ناحية أخرى. كل هذا جيد”.

وأعرب كيربي، عن تفاؤل أمريكي حذر، بأن “الأمور تسير في اتجاه جيد، لكن هذا لا يعني أن الأمر قد انتهى، وعلينا أن نبقى على هذا حتى النهاية”.

ويتضمن مقترح حركة حماس الذي قدمته للوسيطين القطري والمصري من أجل التهدئة بغزة 3 مراحل تستمر كل منها 6 أسابيع.

المرحلة الأولى من عرض الحركة تتضمن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مراكز المدن ومن شارعي الرشيد وصلاح الدين، لعودة النازحين من الجنوب إلى الشمال ومرور المساعدات، والإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن من الأسرى الإسرائيليين في غزة مقابل الإفراج عن أكثر من 700 أسير فلسطيني في إسرائيل.

المرحلة الثانية من التهدئة ستتضمن الإفراج عن الجنود الأسرى في غزة على أن يتم الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار قبل بدء مبادلة الجنود.

وعرضت حماس أن تفرج إسرائيل عن 50 أسيرًا فلسطينيا، 30 منهم من أصحاب الأحكام المؤبدة، مقابل إفراج الحركة عن كل أسيرة إسرائيلية مجندة على قيد الحياة.

ومساء الخميس، أعلنت حركة حماس، أنها سلمت الوسطاء في قطر ومصر تصورا بشأن اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

وقالت حماس، في بيان عبر منصة تليغرام: “قدمت الحركة للإخوة الوسطاء تصورًا شاملا يرتكز على المبادئ والأسس التي تعتبرها ضرورية للاتفاق”.

وأوضحت أن التصور الذي قدمته الحركة يشتمل على رؤيتها فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى.

بدورها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول لم تذكر اسمه، قوله إنّ تل أبيب تسلمت الخطوط العريضة لرد حركة حماس بشأن إتمام صفقة تبادل الأسرى، مشيرًا إلى أنها قيد الدراسة.

كما قالت القناة 12 العبرية (الخاصة) مساء الخميس، إن قطر سلمت إسرائيل رد حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى.

من جانبه قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مقتضب، إن “مطالب حماس غير معقولة”، وإنه سيقدم تحديثا بهذا الشأن إلى مجلس الحرب وسيتم تقييمه الجمعة.