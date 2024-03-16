عضو السيادة السوداني ياسر العطا: الجيش لن يسلم الحكم إلى قوى مدنية دون إجراء انتخابات (فيديو)

أكد عضو مجلس السيادة السوداني مساعد القائد العام للجيش ياسر العطا أنه لن يتم تسليم السلطة إلى أي قوى مدنية دون إجراء انتخابات.

وحسب مقطع فيديو متداول، قال العطا خلال لقائه تحالف تنسيقية القوى الوطنية في أم درمان، أمس الجمعة “والله والله والله، الجيش لن يسلم الحكومة لقوى سياسية مدنية بدون انتخابات.. ما في”.

وأوضح العطا أنه ستكون هناك فترة انتقالية عقب انتهاء الحرب يشرف عليها القائد العام للقوات المسلحة، وستتولى كل الأجهزة النظامية مسؤولية حماية الفترة الانتقالية.

وأعلن مساعد القائد العام للجيش السوداني أن قواتهم تتجه من كل الاتجاهات الآن نحو ولاية الجزيرة لاستردادها من قوات الدعم السريع، ومن ثم التوجه نحو ولايتَي النيل الأبيض وكردفان.

وأكد ياسر العطا أن الجيش السوداني متماسك وفي أفضل حالاته الآن، وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تماسك الجميع.