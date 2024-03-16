فلسطينيون يجمعون البقوليات والأرز من بين الرمال والحصى لإطعام أطفالهم (فيديو)

لم يعد أمام الفلسطينيين في قطاع غزة خيار لتوفير الطعام لأطفالهم خلال شهر رمضان إلا جمع البقوليات والأرز من بين الرمال والحصى، بعد أن تناثرت هذه الحبوب من حمولة طائرة ألقت مساعدات فوق شمالي القطاع ولكنها سقطت في البحر.

إذ قام مجموعة من الفلسطينيين على شاطئ بحر شمالي القطاع بجمع حبوب الأرز والعدس والمعكرونة من بين الرمال والحصى وفصلها بواسطة غربال (وعاء من الشبك) صغير.

وقال أحد هؤلاء الفلسطينيين إن طائرة ألقت شحنة مساعدات في سماء شمالي غزة “ولكنها سقطت في البحر ولم نتمكن من الحصول عليها”.

وأضاف “بعض حمولة هذه الطائرة من الأرز والعدس والمعكرونة تطايرت وتناثرت قرب الشاطئ، فقررنا جمعها وتنظيفها من الرمال والحصى الصغيرة بواسطة هذا الغربال لنعد طعام إفطارنا اليوم”.

وتابع “بعد إخراج الحبوب من الغربال نحصل عليها ممتزجة بالشوائب والحصى الصغيرة فنقوم بإفراغها في وعاء وننظفها في عملية تستمر ساعات حتى نحصل بالنهاية على حفنة بحجم كف اليد من البقوليات”.

وقال الشاب الفلسطيني “رسالتي للمسلمين والعرب: أين نخوة الإسلام؟ بدلا من إلقاء المساعدات من الطائرات أدخلوها عبر المعابر حتى نحصل عليها بشكل كريم وآمن”.

وتساءل: “ماذا تنتظرون؟ لماذا لا يقف العرب يدا واحدة لمساعدتنا؟”.

وجراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فضلا عن القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع، وسط شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون عدد سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات فلسطينية، مما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.