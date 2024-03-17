احتدام النقاش بين عمرو موسى ووزيرة خارجية إسرائيل السابقة خلال منتدى دولي

احتدم النقاش بين السياسي المصري البارز عمرو موسى ووزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني خلال جلسة نقاش حملت عنوان “الحرب الإسرائيلية الحمساوية وتداعياتها على الشرق الأوسط”، بعد وصف عمرو موسى ما حدث يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأنه دفاع عن النفس وليس هجومًا.

جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى باكو الدولي في العاصمة الأذربيجانية، في نسخته الحادية عشرة تحت شعار “توحيد العالم الممزق”، الذي ينظمه مركز نظامي كنجوي الدولي، بحضور أكثر من 350 ضيفًا من قادة العالم والمؤثرين من 70 دولة.

وقال موسى “استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين دفع المقاومة إلى الدفاع عن أراضيها التي سُلبت في عام 1948، وما يحدث في غزة الآن هي حرب إبادة للشعب بالكامل”.

واتهم موسى إسرائيل بقطع كل الطرق المؤدية إلى السلام باستمرارها في استهداف المدنيين من النساء والأطفال، وكذلك استهداف البنية التحتية من المستشفيات والمدارس ودور العبادة، وحصار الغزيين وتجويعهم، متهمًا المجتمع الدولي بالتخاذل، مما أدى إلى تفاقم الأزمة في غزة.

المقاومة الفلسطينية

وذكر موسى أن الانتهاكات الإسرائيلية طالت المدنيين بالضفة الغربية من عمليات قتل وهدم للمنازل، وشل الحياة اليومية، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف “العربدة الإسرائيلية” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب رئيس الجامعة العربية السابق إسرائيل بالتوقف عن الترويج لروايتها الكاذبة، التي لم تقدّم دليلًا واحدًا على ما تتهم به المقاومة الفلسطينية، لافتًا إلى المشاهد المأساوية المفجعة في قطاع غزة، دون وجود مشهد واحد لما تتحدث عنه إسرائيل.

ليفني تتهرب من الإجابة

من جهتها، وصفت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة ما حدث في السابع من أكتوبر بالفاجعة، زاعمة قيام المقاومة بقتل الأطفال والنساء وقطع رؤوسهم واغتصاب إسرائيليات، مما دفع أحد المشاركين إلى مطالبتها بإظهار صور أو فيديوهات تثبت صحة مزاعمها، لكنها تهربت من الإجابة.

واتهمت تسيبي ليفني مصر بعدم المساعدة في إنهاء الحرب بسبب رفض فتح الحدود للفلسطينيين، قائلة “نحن نطالب الغزيين بالنزوح إلى مصر حتى تنتهي عمليتنا في قطاع غزة ونحقق الهدف المنشود ومن ثم يمكنهم العودة، لكن هناك عدم تعاون من الأطراف العربية في هذا الأمر”.

“تذكّروا النكبة”

وفيما يخص هذه النقطة، ذكر عمرو موسى ما حدث أثناء النكبة الفلسطينية، التي حتى الآن لم يتمكن النازحون واللاجئون الفلسطينيون من العودة إلى بلداتهم، مطالبًا إسرائيل بالكف عن إظهار وجه الإنسانية خاصة بعد استشهاد أكثر من 31 ألف فلسطيني خلال 5 أشهر.

وتساءل “كيف تطلبون من شعب أن يترك أرضه ويرحل؟ أيُعقل هذا؟ هذه أرض فلسطين وستظل هكذا حتى قيام الساعة”.

“نقاش باهت كاذب”

وخلال النقاش انتقدت السفيرة الليبية السابقة لدى الاتحاد الأوروبي فريدة العلاقي عدم تقدير حجم الكارثة في قطاع غزة، واختصارها في جلسة لم تتجاوز 40 دقيقة، واصفة ما يحدث بأنه تقليل من حجم ومعاناة شعب ظل يكافح على مدار 80 عامًا.

وعلقت فريدة العلاقي للجزيرة مباشر على حديث ليفني، ووصفته بـ”المخادع” الذي تحاول من خلاله التأثير على مشاعر الرأي العام الدولي، قائلة “هي تكذب والعالم يعلم ذلك، تتحدث من الجانب العاطفي وتقول أنا أم، وتدّعي قتل حماس للأطفال، أرينا ماذا لديك؟ العالم كله يرى ما يحدث لأطفال غزة من قتل وتشريد وتجويع ونزوح”.

وأضافت “يجب وقف هذه المهزلة فورًا، هل يعتقدون أن حياة أكثر من 100 ألف شخص تتلخص في 40 دقيقة، ونقاش باهت كاذب، هم (إسرائيل) يستهدفون المدنيين بشكل مباشر سواء بالقتل أو الاعتقال، ويتفاخرون بذلك”.

ويناقش المنتدى قضايا رئيسية عدة تشغل العالم مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وقضايا المناخ والتعليم والرعاية الصحية والأوبئة إلى جانب التكنولوجيا الحديثة ومستقبل إفريقيا.

ورغم دخول العدوان الإسرائيلي على غزة شهره السادس، إلا أن غزة لم تكن حاضرة بالشكل المتوقع على مائدة النقاشات، مما أثار غضب عدد من الحضور، خاصة أن المنتدى يهدف إلى توحيد العالم الممزق.