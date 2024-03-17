السيسي: مصر لن تسمح بالتهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وشدد على أن بلاده “لن تسمح بالتهجير القسري للفلسطينيين”.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري، مع أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على هامش القمة المصرية الأوروبية المرتقبة اليوم، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وشهد اللقاء “التباحث بشأن عدد من ملفات التعاون الثنائي، وعلى رأسها توقيع الجانبين المرتقب اليوم على وثيقة الإعلان السياسي المُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة”.

كما تم “تناول الأوضاع الإقليمية”، خلال اللقاء، وفي هذا الصدد أكد الرئيس المصري “ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة”.

وشدد على أن “مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الرئاسة المصرية في بيان، عن عقد قمة مصرية أوروبية، لرفع مستوى العلاقات إلى “الشراكة الاستراتيجية”، وبحث ملف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة المندلعة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليارات يورو (8.08 مليارات دولار) لمصر تهدف إلى دعم اقتصادها، والمنتظر الإعلان عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى مصر، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن صحيفة “فاينانشال تايمز”، الجمعة الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن قيمة الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي بلغت 12.8 مليار دولار خلال الفترة (2020 – 2023).

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة المتاخم للحدود المصرية خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”، للمرة الأولى منذ تأسيسها.