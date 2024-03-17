المصري صاحب فيديو الدعاء في المترو يهدي أنشودة لأهل غزة عبر الجزيرة مباشر (فيديو)

حصد مقطع مصور متداول لشاب مصري يدعو لأهل غزة والمقاومة الفلسطينية من داخل عربة “مترو” بالعاصمة المصرية القاهرة، ملايين المشاهدات.

ودعا الشاب صالح الأزهري بصوت مرتفع من داخل العربة المكتظة بالمواطنين، قائلًا “اللهم انصر المقاومة، اللهم قوِّ عزائمهم، اللهم إنا رأينا فيهم نور النصر، فحقق بهذا النور النصر”.

وعبر الجزيرة مباشر، أهدى الأزهري أنشودة إلى أهل غزة، وأكد أن دعاءه في “المترو” كان بمثابة رسالة إلى كل الموجودين في العربة، وأضاف “لعل وعسى أن يقوم أحد هؤلاء الناس بالتأمين وراء دعائي، فيكون الدعاء مستجابًا وخلاص لإخوتنا في غزة”.

كما أشار إلى أن الغرض من “الفيديو” هو إيصال رسالة لدعم لغزة، وهو ما حدث، وفقًا لصالح، إذ راسله عدد كبير من سكان غزة مؤكدين أن دعمه قد وصل، معتبرًا أن ذلك “مساهمة بأقل شيء في دعم غزة”.

وأهدى الشاب المصري أنشودة “دمت يا أقصى لنا”، وقام بغنائها على الهواء مباشرة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية” للمرة الأولى منذ تأسيسها.