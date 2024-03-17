انفجار قرب سفينة قبالة اليمن والجيش الأمريكي يعلن تدمير مسيّرة و5 زوارق للحوثي

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في وقت مبكر اليوم الأحد، إن ربان سفينة تجارية شرق عدن في اليمن أبلغ بوقوع انفجار قرب السفينة.

وأضافت في مذكرة استشارية “لم تتعرض السفينة لأضرار، ووردت أنباء عن أن أفراد الطاقم سالمون، وتواصل السفينة طريقها إلى الميناء التالي”.

وكانت السفينة على بُعد 85 ميلًا بحريًّا (157 كيلومترًا) شرق عدن، وهي منطقة يستهدف فيها الحوثيون عادة السفن التي يقولون إنها على صلة بإسرائيل أو الولايات المتحدة.

UKMTO WARNING INCIDENT 054 ATTACKhttps://t.co/fX3hWupi7g pic.twitter.com/NmxXbF9XkR — United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) March 17, 2024

القوات الأمريكية تدمر أسلحة للحوثيين

ومساء أمس السبت، أعلن الجيش الأمريكي أنه أسقط مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه البحر الأحمر، وأنه دمّر مزيدًا من أسلحتهم السبت.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى (سنتكوم) في بيان عبر منصة إكس إن الحوثيين أطلقوا صباح السبت مسيّرتين باتجاه البحر الأحمر. وأضافت “تصدت -القوات الأمريكية- بنجاح لإحدى المسيّرتين ودمرتها”، بينما يُعتقد أن الأخرى تحطمت في البحر الأحمر، مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير من السفن في المنطقة عن وقوع أضرار أو إصابات.

كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أنها “دمرت 5 زوارق مسيّرة وطائرة مسيّرة” في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيّون في اليمن، في إجراء قالت إنها اتخذته “دفاعًا عن النفس”.

March 16 Red Sea Update On March 16, between 7:50 a.m. and 8:15 a.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthis launched two unmanned Aerial vehicles (UAV) from Houthi-controlled areas of Yemen toward the Red Sea. United States Central Command (CENTCOM) forces successfully engaged and… pic.twitter.com/MIiFbTsiDW — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 17, 2024

وجاء بيان (سنتكوم) بعدما أعلن الحوثيون، في وقت سابق السبت، مسؤوليتهم عن هجوم بمسيّرة على مدمرة أمريكية في البحر الأحمر، قائلين إن الضربة “حققت أهدافها”.

وعلى مدى أشهر، تسببت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في اضطراب الملاحة الدولية، وأجبرت الشركات على تغيير مسار السفن إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول جنوب القارة الإفريقية، وهي هجمات يقول الحوثيون إنها تأتي دعمًا لقطاع غزة الذي تشن عليه إسرائيل حربًا مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والخميس، أعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي توسيع نطاق الهجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل لتشمل تلك التي تتجنب العبور في البحر الأحمر وتُبحر في المحيط الهندي باتجاه المسار البديل الذي يمر عبر رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب إفريقيا.

في المقابل، تقود واشنطن تحالفًا بحريًّا دوليًّا بهدف “حماية” الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية، ومنذ 12 يناير/كانون الثاني، تشن القوات الأمريكية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين داخل اليمن.