انفجار قرب سفينة قبالة اليمن والجيش الأمريكي يعلن تدمير مسيّرة و5 زوارق للحوثي

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في وقت مبكر اليوم الأحد، إن ربان سفينة تجارية شرق عدن في اليمن أبلغ بوقوع انفجار قرب السفينة.

وأضافت في مذكرة استشارية “لم تتعرض السفينة لأضرار، ووردت أنباء عن أن أفراد الطاقم سالمون، وتواصل السفينة طريقها إلى الميناء التالي”.

وكانت السفينة على بُعد 85 ميلًا بحريًّا (157 كيلومترًا) شرق عدن، وهي منطقة يستهدف فيها الحوثيون عادة السفن التي يقولون إنها على صلة بإسرائيل أو الولايات المتحدة.

ومساء أمس السبت، أعلن الجيش الأمريكي أنه أسقط مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه البحر الأحمر، وأنه دمّر مزيدًا من أسلحتهم السبت.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى (سنتكوم) في بيان عبر منصة إكس إن الحوثيين أطلقوا صباح السبت مسيّرتين باتجاه البحر الأحمر. وأضافت “تصدت -القوات الأمريكية- بنجاح لإحدى المسيّرتين ودمرتها”، بينما يُعتقد أن الأخرى تحطمت في البحر الأحمر، مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير من السفن في المنطقة عن وقوع أضرار أو إصابات.

كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أنها “دمرت 5 زوارق مسيّرة وطائرة مسيّرة” في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيّون في اليمن، في إجراء قالت إنها اتخذته “دفاعًا عن النفس”.

March 16 Red Sea Update

On March 16, between 7:50 a.m. and 8:15 a.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthis launched two unmanned Aerial vehicles (UAV) from Houthi-controlled areas of Yemen toward the Red Sea. United States Central Command (CENTCOM) forces successfully engaged and… pic.twitter.com/MIiFbTsiDW

