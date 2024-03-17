بيد متضرعة إلى الله وعين باكية.. امرأة عراقية تدعو لأهل غزة لحظة الإفطار (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع “فيديو” لسيدة عراقية، وهي تتضرع إلى الله بالدعاء لأهل غزة في ظل الحرب الإسرائيلية على القطاع الدائرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأظهر “الفيديو” المسنّة العراقية وهي تبكي أثناء آذان المغرب، وترفع يدها إلى الله أن يتكفل بأهل غزة ويطعم جائعهم مستذكرة معاناتهم بسبب الحرب.

وقالت السيدة باللهجة العراقية وهي تبكي: “يا ربي أهل غزة يموتون من الجوع، شنو ذنب أطفالهم يموتون من الجوع، حيموتوا من الجوع يا ربي”.

وأضافت: “نحن المائدة لدينا متوفر بها كل شيء، بس همه حتى الخبزة ما ياكلوها مثل الأوادم، حيموتون من الجوع، يا ربي حنن عليهم”.

ودعت السيدة لأهل غزة بالنصر، وأن يشفي الله مرضاهم داعية الأغنياء أن يقفوا بجوار أهل غزة ومساعدتهم.

تجدر الإشارة إلى أنه نتيجة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فضلًا عن القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال، بات سكان غزة ولا سيما في محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع، وسط شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون عدد سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 سنة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”، للمرة الأولى منذ تأسيسها.