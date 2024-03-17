تقرير: “سبيس إكس” تبني شبكة أقمار تجسس لصالح الاستخبارات الأمريكية

نقلت وكالة رويترز عن خمسة مصادر مطلعة أن شركة “سبيس إكس” للفضاء، المملوكة لرجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، تبني شبكة من مئات أقمار التجسس الاصطناعية في إطار عقد سري مع وكالة استخبارات أمريكية.

وأضافت رويترز أن المصادر ذكرت أن وحدة (ستارشيلد) التابعة لـ”سبيس إكس” هي المسؤولة عن بناء شبكة الأقمار الاصطناعية بموجب عقد بقيمة 1.8 مليار دولار جرى توقيعه عام 2021 مع مكتب الاستطلاع الوطني، وهو وكالة استخبارات تدير أقمار التجسس الاصطناعية.

وقالت رويترز إن الخطط تكشف مدى مشاركة سبيس إكس في المشروعات الاستخباراتية والعسكرية الأمريكية، وتوضح الاستثمار الكبير لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” في أنظمة الأقمار الاصطناعية ذات المدار المنخفض حول الأرض التي تهدف إلى دعم القوات البرية.

ونقلت الوكالة عن المصادر أنه في حال نجاح البرنامج، فإنه سيعزز بشكل كبير قدرة الحكومة الأمريكية والجيش الأمريكي على رصد الأهداف المحتملة بسرعة في أي مكان في العالم تقريبا.

وتكشف تقارير رويترز لأول مرة أن عقد شركة سبيس إكس يهدف إلى إنشاء نظام تجسس جديد قوي يضم مئات الأقمار الاصطناعية التي تستطيع تصوير الأرض ويمكن أن تعمل كمجموعة في مدارات منخفضة، وأن وكالة الاستخبارات التي تعاونت مع شركة ماسك هي مكتب الاستطلاع الوطني.

وأوضحت المصادر أن الأقمار الاصطناعية يمكنها تتبُّع الأهداف على الأرض ومشاركة البيانات مع مسؤولي المخابرات والجيش الأمريكيَّين.

وأضافت المصادر أن هذا سيتيح للحكومة الأمريكية مبدئيا الحصول بسرعة على صور للأنشطة التي تحدث على الأرض في أي مكان بالعالم تقريبا، مما يساعد في العمليات الاستخباراتية والعسكرية.