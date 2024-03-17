رغم المجاعة التي يفرضها الاحتلال.. طفل فلسطيني يُطعم قططا جائعة في خان يونس (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل في غزة وهو يُطعم قططا جائعة بمدينة خان يونس، رحمة بها مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وبث الناشط الفلسطيني أشرف المجايدة، عبر حسابه على إنستغرام، مقطع فيديو للطفل عبود أثناء إطعامه قططا جائعة.

وقال الطفل معلقا في الفيديو “المرة الفايتة (الفائتة) إجيت (جئت) لقيت القطط جعانة ومش لاقية تاكل.. شايفين يا جماعة من كتر الجوع كلهم التموا (تجمعوا) وقعدوا يقتلوا في بعض.. شايفين كلهم ضعاف.. قبل الحرب كانوا.. مش عارف إيش أقول لكم”.

تجدر الإشارة إلى أنه نتيجة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فضلا عن القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع، وسط شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون عدد سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات فلسطينية، مما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.