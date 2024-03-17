صور خاصة لوصول شاحنات مساعدات إلى شمال غزة لأول مرة منذ 4 أشهر (شاهد)

رصدت مصادر من داخل مخازن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في جباليا شمالي قطاع غزة، للجزيرة مباشر، وصول كميات من المساعدات والمواد الإغاثية للمرة الأولى منذ 4 أشهر.

وأكدت المصادر ذاتها أن 13 شاحنة تمكنت من الدخول، نصفها وصل إلى مدينة غزة والنصف الآخر جرى توزيعه في بقية شمالي القطاع، موضحين أن أكياس الدقيق (الطحين) ستُوزَّع على شتى مناطق الشمال.

وأظهرت مشاهد خاصة للجزيرة مباشر شبانًا فلسطينيين وهم يقومون بتحميل أكياس الدقيق على سيارات النقل تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين.

منذ 4 أشهر

ومنذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لم تصل إلى بلدات شمالي قطاع غزة أي مساعدات إنسانية، مما أدى إلى حدوث مجاعة في المناطق الشمالية، أودت بحياة أطفال ومسنين.

ووفقًا لأحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة، فإن عدد الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف وصل إلى 27 فلسطينيًّا، بما في ذلك رُضع.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، مع شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، ونزوح نحو مليونين من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

ويحل شهر رمضان هذا العام، وإسرائيل تواصل حربها المدمرة على قطاع غزة رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في حق الفلسطينيين.

وإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب الإسرائيلية في كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل حوالي 2.3 مليون في قطاع غزة، حسب بيانات فلسطينية وأممية.