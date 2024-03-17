عرف باستشهاد أبيه من شاشة الجزيرة.. طفل يقبّل قبر والده ويبكيه بمرارة (فيديو)

استشهد والد الطفل منذر عبد الله في غزة بينما كان يحاول الحصول على كيس طحين ليسد جوع أولاده.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر لحظة دفن الشهيد، وحزن جميع أولاده وأقربائه عليه، في حين انحنى ابنه “منذر” يقبّل قبره.

وظهر الطفل منذر وهو يبكي بحرقه على والده، قائلًا “كثير حزين عليه”، وأضاف أنه عرف باستشهاده من شاشة قناة الجزيرة، حيث ظهر في مشهد وهو “بيّن مرمي لحاله ومقصوف عليه”.

وكانت مروحية إسرائيلية قد استهدفت، مساء الخميس، المئات من الفلسطينيين الذين تجمعوا في منطقة دوار الكويت انتظارًا للمساعدات بشكل مباشر، مما خلّف عشرات الشهداء والجرحى.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها الجيش الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين خلال انتظارهم المساعدات في مدينة غزة، إذ كان آخرها استهداف تسبب في استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، الاثنين الماضي، أثناء انتظارهم شاحنات مساعدات قرب دوار الكويت أيضًا.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما في محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، مع شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، ونزوح نحو مليونين من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.