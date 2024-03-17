في ذكرى قتلها تحت جرافة للاحتلال.. كيف يرى والدا راشيل كوري حرب غزة والدعم الأمريكي لإسرائيل؟ (فيديو)

عبّر والدا الناشطة الأمريكية الراحلة راشيل كوري عن حزنهما الشديد جراء ما يجري من إبادة جماعية للفلسطينيين في قطاع غزة نتيجة للحرب الإسرائيلية عليها.

وقالت سيندي كوري، والدة الناشطة، في مقابلة مع منصة (AJ+) “ما يحدث الآن في غزة ليس جديدا بالنسبة للفلسطينيين، بل يحدث منذ سنوات وبمختلف الأشكال”، لكنها أشارت إلى أنه “يحصل بنطاق لا يمكن تخيله”.

وأعربت عن أسفها ورفضها كدافعة ضرائب أمريكية للإسهام فيما يحدث ودعم الرئيس جو بايدن وإدارته لذلك.

وروت سيندي كيف قُتلت ابنتها تحت جرافة للاحتلال الإسرائيلي في 16 مارس/آذار 2003 بقطاع غزة.

أما كريغ كوري، والد الناشطة الراحلة، فاستوحى حديثه لأهل غزة من خطاب ابنته راشيل التي كانت قد ألقته وهي صغيرة من أجل أطفال غزة وأهاليهم، وقال: “هم نحن، ونحن منهم، وأحلامهم هي أحلامنا”.

وتحدّث كريغ عن ابنته، وقال إنها زارته في مقر عمله عندما كانت في الصف الخامس، وسألها رئيس الشركة عن الوظيفة التي تريد أن تعمل بها في المستقبل، فأجابت “أريد أن أكون شاعرة”.