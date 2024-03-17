في عملية مشتركة.. المقاومة تستهدف بالصواريخ تجمعات لقوات الاحتلال جنوبي غزة (فيديو)

نشرت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، مشاهد لاستهداف تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي غزة بصواريخ قصيرة المدى.

وقالت الكتائب في بيان عبر قناتها على تليغرام إن عملية الاستهداف جرت بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم، واستهدفت تجمعات لقوات الاحتلال جنوبي غزة بصواريخ قصيرة المدى.

وتُظهر الصور جنود الكتائب وهم يقومون بإعداد منصات إطلاق الصواريخ وتجهيزها، ومن ثم القيام بعملية الإطلاق.

وكان مقاتلو كتائب الأقصى قد تمكنوا أمس السبت من “دك تجمّع لجنود العدو الصهيوني المتمركزة في الخيام بمحيط موقع إيرز شمالي قطاع غزة بعدد من قذائف الهاون عيار 60 ملم، وتحقيق إصابات مباشرة في صفوف جنود الاحتلال”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت 31645 شهيدًا و73676 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.