“لو أني فلسطيني كنت سأحارب إسرائيل”.. تصريح جريء لرئيس الشاباك السابق (شاهد)

قال الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) عامي أيالون، إن الفلسطينيين يحلمون بالحرية ولا ينالونها، واصفًا كلًّا من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأنهما “إرهابيان”.

وفي تصريح جريء، أضاف أيالون في مقابلة مع هيئة الإذاعة الأمريكية (ABC) “شئنا أم أبينا، نحن نسيطر على حياة الملايين. ولو كنتُ فلسطينيًّا أعيش في الضفة الغربية أو غزة، كنت سأحارب إسرائيل من أجل حريتي، وكنت سأفعل كل ما بوسعي من أجل تحقيق ذلك”.

وبسؤاله عن المتطرفيْن بن غفير وسموتريتش، قال “إنهما إرهابيان (ومسيئان).. إنهما لا يمثلان سوى أقلية صغيرة في المجتمع الإسرائيلي، لكنهما يتمتعان بالنفوذ بسبب نظام التحالف”.

وقاطعه المذيع قائلًا “أود فقط أن أتأكد من شيء.. هل وصفت وزير الأمن القومي ووزير المالية في إسرائيل بالإرهابيَّين؟”، فأجابه أيالون دون تردد “طبعًا، إنهما كذلك”.

"لو كنت فلسطينيا كنت سأحارب إسرائيل من أجل حريتي".. رئيس الشاباك السابق#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/uq4HrcofmB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 15, 2024

ليست المرة الأولى

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها أيالون بتصريحات مثيرة للجدل، فقد أدلى لصحيفة “لوموند” الفرنسية في وقت سابق بتصريحات قال فيها إن الحرب في غزة لا يمكن الانتصار فيها، وحذر من اندلاع انتفاضة جديدة في الضفة الغربية، مؤكدًا أن إسرائيل ينتظرها ما هو أسوأ من السابع من أكتوبر، إذا رفضت السلام.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.